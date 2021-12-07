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Ситуация на валютном рынке: гривна падает из-за значительного спроса на доллары

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 12:00
Ситуация на валютном рынке: гривна падает из-за значительного спроса на доллары Фото: курс доллара растет из-за значительного спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке вторую неделю подряд наблюдалось существенное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением. НБУ продал за неделю еще 150 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Это обусловливало продолжение тренда к ослаблению курса гривны (на 0,9% за неделю 29.11-06.12.21) и активную политику НБУ по сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны (чистая продажа Национальным банком иностранной валюты на МВРУ за неделю составил 149,5 млн долларов)", - написал он.

Напомним, курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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