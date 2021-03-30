Ситуация на валютном рынке: гривна дешевеет из-за дефицита долларов

Сокращение поступлений иностранной валюты от нерезидентов привело к увеличению дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке. Избыточный спрос клиентов удовлетворялся преимущественно увеличением продаж иностранной валюты из валютной позиции банков.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

В то же Время, как отметил Данилишин, банки компенсировали дефицит валюты за счет приобретения наличной и безналичной иностранной валюты у населения, чистое предложение которой на прошлой неделе резко выросло (с начала марта - 135 млн долларов в наличной форме и 47 млн долларов в безналичной форме).

"Такие тенденции обусловили постепенное обесценивание курса гривны к иностранным валютам, которое за неделю составило около 1%. Учитывая отсутствие резких колебаний обменного курса гривны НБУ на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке", - добавил глава Совета НБУ.