Ситуація в Україні критична, але краще, ніж три місяці тому, - президент Фінляндії

Відповідну заяву він зробив в програмі "Година з президентом", де відповідав на запитання слухачів. Як зазначається, більша частина питань стосувалися саме відносив Фінляндії з РФ та війни а Україні.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому", - заявив Стубб.

Президент зазначив, що важко передбачити закінчення війни, яка триває вже понад 2,5 роки. Однак він позитивно оцінив початок розмов про мир.

Стубб наголосив, що умови для досягнення миру, які висунув президент України Володимир Зеленський, включають повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності військових злочинців та відбудову країни.

Водночас Стубб підкреслив, що Фінляндія обрала свій бік, що у свою чергу ускладнює завдання стати посередником у переговорах.

При цьому він запевнив, що Фінляндія буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно.

Слухачі також поцікавилися у Стубба, чому Україна обмежена у використанні західної зброї для ударів по території Росії. Він відповів, що таких обмежень не повинно бути, якщо Україна діє в межах самооборони та міжнародного права, проте удари мають уникати цивільних об'єктів.

Також під час програми президент висловив думку, що Росія є загрозою номер для безпеки Фінляндії. Проте наразі немає причин для занепокоєння.

Він прогнозує, що у відносинах з Росією слід готуватися до періоду невизначеності. Стубб зазначив, що гібридні операції з боку Росії стануть більш частими. Як приклади такого впливу він навів інформаційні кампанії, ситуацію на кордоні та навіть можливі акти саботажу.