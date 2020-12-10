Если ситуация ухудшится, карантин усилят раньше 8 января, - Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса в сутки.

"Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), никуда мы от этого не денемся", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, на вчерашнем заседании правительство приняло решение о продлении карантина до конца зимы с усиленными ограничениями в период 8-24 января.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения ожидает, что усиленный карантин в январе поможет сократить заболеваемость коронавирусом на 50%.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что в начале января в Украине прогнозируют 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки.