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Якщо ситуація погіршиться, карантин посилять раніше 8 січня, - Радуцький

Київ, Четвер 10 грудня 2020 22:29
Якщо ситуація погіршиться, карантин посилять раніше 8 січня, - Радуцький
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть запровадити раніше 8 січня. Уряд зможе обрати нову дату посилення карантину та попередити про це за 7 днів до введення.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами нардепа, прогнози свідчать про те, що грудень Україна пройде з показниками в межах 16 тисяч випадків коронавірусу на добу.

"Ніхто не каже, що це (посилення карантину - ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватись, уряд за 7 днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення (захворюваності - ред.), нікуди ми від цього не дінемося", - наголосив Радуцький.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні уряд ухвалив рішення про продовження карантину до кінця з зими з посиленими обмеженнями у період 8-24 січня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я очікує, що посилений карантин у січні допоможе скоротити захворюваність на коронавірус на 50%.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль розповів, що на початку січня в Україні прогнозують 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу.

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Новини України Суспільство Михайло РадуцькийКарантинКоронавірус

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