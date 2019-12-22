Ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная, - штаб

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На участках разведения сил и средств соблюдается режим прекращения огня

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе сегодня, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями, уже перевезено около 3,9 тыс. пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим тишины пять раз, в результате обстрелов один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.