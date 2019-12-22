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Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

Новини » Суспільство     22.12.2019 - 20:00
Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На ділянках розведення сил і засобів дотримується режим припинення вогню

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі сьогодні, 22 грудня. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюються автобусом і двома електромобілями, вже перевезено близько 3,9 тис. пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щоденно, з обох сторін дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо додержання режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим тиші п'ять разів, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

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Теми: Новини ООС
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