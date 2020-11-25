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"Ситуация тревожная": Макрон сообщил о 50 тысячах смертей от COVID-19 во Франции

Среда 25 ноября 2020 02:17
"Ситуация тревожная": Макрон сообщил о 50 тысячах смертей от COVID-19 во Франции
Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Инна Собора

Во Франции зафиксированы более 50 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии. Ситуация в некоторых регионах очень тревожна.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Он отметил, что в целом в стране ситуация становится лучше, необходимо продолжать усилия.

"Сегодня мы достигли 50 тысяч смертей от эпидемии. Хотя в целом ситуация во Франции и за рубежом улучшается, в некоторых регионах она остается очень тревожной. Мы должны продолжать наши усилия", - написал Макрон.

Ранее Макрон объявил о смягчении карантина по коронавирусу, которое пройдет в три этапа.

С 20 января при заболеваемости коронавирусом не более 5 тысяч новых случаев в сутки планируется открытие баров, ресторанов и кафе для приема клиентов, возобновление очного обучения в университетах и полного наполнения классов в школах.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти 16 млн случаев коронавируса в Европе, в том числе почти 355 тысяч летальных.

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