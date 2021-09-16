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Ситуация сложная, прогресс незначителен: Меркель обсудит "Нормандию" с Макроном

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Берлин, Четверг 16 сентября 2021 21:45
Ситуация сложная, прогресс незначителен: Меркель обсудит "Нормандию" с Макроном Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном нормандский формат. Она назвала ситуацию сложной, а прогресс в этом составе незначительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Меркель и Макрона.

"Мы посмотрим, сможем достичь прогресса в нормандском формате по Украине, потому что ситуация сложная, а прогресс незначительный", - заявила Меркель.

Напомним, сегодня, 16 сентября, Макрон проведет переговоры с Меркель. Среди тем, которые будут обсуждать лидеры, Афганистан, Иран, Ливия, Украина и Беларусь.

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