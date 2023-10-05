"Ситуація складна". Зеленський назвав умови проведення виборів в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський допустив проведення виборів під час режиму воєнного стану за умов зміни законодавства та забезпечення безпеки для учасників голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Української держави в інтерв'ю Sky TG24.
"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання забезпечення доступу до голосування", - сказав Зеленський.
При цьому президент наголосив на важливості організації виборів безпечним для громадян способом, щоб вони не піддавалися атакам під час повномасштабної військової агресії РФ.
"У нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори", - зазначив він.
Нагадаємо, що в Україні 29 жовтня мали відбутися вибори до Верховної Ради, проте під час дії воєнного стану така можливість заборонена законом. Також уже 2024 року наприкінці березня мають відбутися президентські вибори.
Ще в серпні сенатор США Ліндсі Грем заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений військовий стан.
Президент України Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд і про західних спостерігачів, у тому числі і в окопах.
Також повідомлялося, що пізніше у Зеленського запитали, чи піде він на другий термін, якщо вибори у 2024 році таки відбудуться. Однак прямої відповіді не було. Глава держави лише наголосив, що не покине свою країну під час війни.
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