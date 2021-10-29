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Ситуация на рынке труда ухудшится: НБУ обновил прогноз по безработице

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Украина, Пятница 29 октября 2021 13:42
Ситуация на рынке труда ухудшится: НБУ обновил прогноз по безработице Фото: НБУ ухудшил прогноз по безработице в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен с 9,1% до 9,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

Кроме того, НБУ ухудшил прогноз на 2022 год с 8,5% до 8,5%, на 2023 год с 8,5% до 8,6%.

Ситуация на рынке труда ухудшится: НБУ обновил прогноз по безработице

"На прогнозном горизонте ситуация на рынке труда будет улучшаться благодаря росту экономики. Уровень безработицы уже в ближайшее время вернется к нейтральному уровню (8,5%) вместе с закрытием отрицательного разрыва ВВП", - говорится в отчете.

В НБУ отметили, что по данным Государственной службы занятости, начиная с марта 2021 года количество вакансий устойчиво росло в годовом измерении практически во всех видах деятельности. Наибольший вклад имели сектора, которые уверенно восстанавливались (в том числе благодаря статистическому эффекту базы сравнения): секторы услуг, торговля и транспорт, промышленность, строительство. На фоне развертывания вакцинации усиливался и спрос на украинских работников за рубежом. В результате дополнительное предложение рабочей силы была абсорбирована экономикой - уровень занятости вырос, а уровень безработицы сократился.

"Введение более жестких карантинных ограничений в конце 2021 года может сдержать восстановление рынка труда. Но, учитывая приспособление бизнеса и населения к ограничениям, а также их определенное послабление для вакцинированных граждан, влияние будет не таким существенным, как в начале года", - говорится в прогнозе.

Напомним, во II квартале 2021 года, уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3%(в I квартале - 10,5%).

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