Ситуация в регионах. Взрывы под Киевом, обстрелы Харькова и эскалация на Донбассе

Киевская область

В столичном регионе в Васильковской общине были слышны взрывы. Предварительно, работала система ПВО.

Харьковская область

14 апреля в Харькове российские оккупанты обстреляли жилые кварталы. При этом ночью произошло несколько пожаров. В самой области за сутки российские войска обстреляли Золочев, Дергачи, в результате чего несколько человек пострадали. Также продолжаются бои в Изюмском направлении.

Луганская область

За минувшие сутки, 14 апреля, в регионе было зафиксировано 24 обстрела со стороны российских оккупантов. В результате инцидентов погибли два человека, еще двое получили ранения.

При этом из региона централизовано эвакуировали 225 человек.

Донецкая область

В регионе боевые действия продолжаются по всей линии фронта. За минувшие сутки обстрелам подвергались Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, Угледар, Краматорск и населенные пункты Краматорского района, а также Бахмут.

За сутки в Донецкой области погибли три человека и еще семь получили ранения.

Кроме того, в Красногоровке произошло возгорание дома. Там работают службы ГСЧС.

Мариуполь

В городе минувшие сутки прошли без изменений. Украинские военные противостоят российским оккупантам, несмотря на блокаду Мариуполя, которая продолжается с 1 марта.

Херсонская область

За минувшие сутки в Херсоне происходили взрывы и обстрелы. Однако информация о разрушениях или пострадавших отсутствует.

В то же время в области во многих населенных пунктах наступил гуманитарный кризис, а также продолжаются мародерства орков.