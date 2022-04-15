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Ситуация в регионах. Взрывы под Киевом, обстрелы Харькова и эскалация на Донбассе

Фото: в большинстве областей Украины 14 апреля было относительно спокойно (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Минувшая ночь прошла относительно спокойно во многих областях. Однако 14 апреля в нескольких украинских регионах продолжались бои, обстрелы и также происходили взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку глав ОВА по состоянию на 8 утра пятницы 15 апреля.

Киевская область

В столичном регионе в Васильковской общине были слышны взрывы. Предварительно, работала система ПВО.

Харьковская область

14 апреля в Харькове российские оккупанты обстреляли жилые кварталы. При этом ночью произошло несколько пожаров. В самой области за сутки российские войска обстреляли Золочев, Дергачи, в результате чего несколько человек пострадали. Также продолжаются бои в Изюмском направлении.

Луганская область

За минувшие сутки, 14 апреля, в регионе было зафиксировано 24 обстрела со стороны российских оккупантов. В результате инцидентов погибли два человека, еще двое получили ранения.

При этом из региона централизовано эвакуировали 225 человек.

Донецкая область

В регионе боевые действия продолжаются по всей линии фронта. За минувшие сутки обстрелам подвергались Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, Угледар, Краматорск и населенные пункты Краматорского района, а также Бахмут.

За сутки в Донецкой области погибли три человека и еще семь получили ранения.

Кроме того, в Красногоровке произошло возгорание дома. Там работают службы ГСЧС.

Мариуполь

В городе минувшие сутки прошли без изменений. Украинские военные противостоят российским оккупантам, несмотря на блокаду Мариуполя, которая продолжается с 1 марта.

Херсонская область

За минувшие сутки в Херсоне происходили взрывы и обстрелы. Однако информация о разрушениях или пострадавших отсутствует.

В то же время в области во многих населенных пунктах наступил гуманитарный кризис, а также продолжаются мародерства орков.

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