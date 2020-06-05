Ситуація загострюється: у МЗС дали рекомендації українцям у США

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Українцям рекомендують уникати демонстрацій і звертатися до консульства у разі НС

У Міністерстві закордонних справ дали рекомендації українцям, які проживають на території США у зв'язку з масовими заворушеннями. Громадянам України рекомендують уникати демонстрацій, а також опублікували список дипломатичних відомств, куди можна звертатися у випадку надзвичайної ситуації.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

"У зв'язку з тривалими акціями протесту в окремих містах Сполучених Штатів Америки, посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, неухильно дотримуватись заходів безпеки і правил перебування іноземців в країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації", - йдеться в повідомленні

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям рекомендують звертатися до:

консульського відділу посольства України у США, якщо перебуваєте в штаті Алабама, Аляска, Арканзас, Вірджинія, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Теннессі, Техас і Флорида (тел: +1 (202) 322 2616, e-mail: consul_us@mfa.gov.ua);

генерального консульства України в Нью-Йорку, якщо перебуваєте в штаті Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мен, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсільванія, Роуд Айленд (тел.: + 1 917 325 1444, e-mail: gc_usn@mfa.gov.ua);

генерального консульства України в Чикаго, якщо перебуваєте в штаті Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна Дакота і Північна Дакота (тел.: +1 312 536 9418, e-mail: gc_usc@mfa.gov.ua);

генерального консульства України в Сан-Франциско, якщо перебуваєте в штаті Айдахо, Арізона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта (тел.: +1 415 690 0460, e-mail: gc_uss@mfa.gov.ua).

Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, у США тривають масові заворушення, які спалахнули після вбивства з 25 травня поліцейськими при затриманні Джорджа Флойда.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті безладів в США загинули не менше як 11 людей, сотні людей постраждали.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко