Ситуация в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах (Полтавская область) сегодня, 5 марта, заканчивается обсервация эвакуированных из-за коронавируса из Китая. Как ожидается, официально обсервация закончится в 12:00, подробнее - в материале РБК-Украина.

Как ожидается, всем, кто находился в медцентре в Новых Санжарах после эвакуации, должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

Ранее в Минздраве также анонсировали, что после выхода из обсервации эвакуированные встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отправится в Новые Санжары.

Протесты в Новых Санжарах

Утром 20 февраля в Новых Санжарах начались протесты из-за размещения эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местном медцентре. Протесты продолжались весь день, возникало несколько столкновений с правоохранителями. Кроме того, протестующие забросали камнями автобусы, в которых привезли эвакуированных.

В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Украина провела эвакуацию граждан из Китая из-за коронавируса

Украина эвакуировала из Уханя (эпицентр коронавируса) 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными прилетел в Украину, но из-за плохой видимости несколько часов кружил над Харьковской областью, затем приземлился в "Борисполе" на дозаправку и направился обратно в аэропорт "Харькова", откуда эвакуированных отвезли в Новые Санжары. Их размести в местном медцентре на 14 дней (инкубационный период коронавируса) обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов коронавируса.