Ситуация непредсказуема. Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, - Джонсон

Как отмечает издание, выступая перед журналистами в столице Индии Нью-Дели Джонсон заявил, что есть "реальная возможность", что война России в Украине может продолжаться до конца следующего года. Британский премьер назвал сложившуюся ситуацию непредсказуемой.

Джонсон добавил, что у Владимира Путина "огромная армия". Однако, уточнил премьер, в России очень сложная политическая ситуация, поскольку глава Кремля совершил катастрофическую ошибку, напав на Украину.

"Единственный вариант, который у него сейчас есть, - попытаться продолжать использовать свой ужасающий, жестокий подход с помощью артиллерией, пытаясь сокрушить украинцев", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, Великобритания планирует отправить Украине более тяжелое вооружение. Он также призвал другие страны поддержать украинцев в противостоянии с Россией.