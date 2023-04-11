Ситуація критична. Росіяни блокують дію "зернової угоди", - Мінінфраструктури

Росіяни навмисно блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова у коментарі The Guardian.
За словами чиновника, сьогодні, 11 квітня, представники Росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках "зернової угоди".
Він уточнив, що Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку Москви.
"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - наголосив заступник міністра.
Васьков розповів, що у разі продовження подібних дій росіян ціни на продовольство можуть зрости на 15%. Це змусить українських фермерів знову накопичувати зерно, як минулого року, через що їм загрожують фінансові труднощі.
Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що "зернову угоду" змогли продовжити ще на 120 днів. При цьому росіяни заявили про продовження лише на 60 днів.
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