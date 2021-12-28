Ситуация в "красных" областях стабилизировалась. COVID-показатели вернулись в норму

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом в двух "красных" областях - Волынской и Запорожской. Показатели распространения COVID полностью стабилизировались.

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели. Ранее в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в Украине не будет "красной" зоны.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области: