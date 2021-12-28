Ситуация в "красных" областях стабилизировалась. COVID-показатели вернулись в норму
Фото: в Украине стабилизировались показатели в двух "красных" областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом в двух "красных" областях - Волынской и Запорожской. Показатели распространения COVID полностью стабилизировались.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Красная" зона
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели. Ранее в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в Украине не будет "красной" зоны.
"Желтая" зона
Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2248 человек, а умерли - 134.