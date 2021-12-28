Ситуація в "червоних" областях стабілізувалась. COVID-показники повернулись в норму
Фото: в Україні стабілізувались показники в двох "червоних" областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні покращилась ситуація з коронавірусом у двох "червоних" областях - Волинській та Запорізькій. Показники поширення COVID повністю стабілізувались.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Червона" зона
Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувались показники. Раніше у МОЗ повідомили, що найближчим часом в Україні не буде "червоної" зони.
"Жовта" зона
Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області:
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли - 134.