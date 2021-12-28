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Ситуація в "червоних" областях стабілізувалась. COVID-показники повернулись в норму

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 09:18
Ситуація в "червоних" областях стабілізувалась. COVID-показники повернулись в норму Фото: в Україні стабілізувались показники в двох "червоних" областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом у двох "червоних" областях - Волинській та Запорізькій. Показники поширення COVID повністю стабілізувались.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Ситуація в &quot;червоних&quot; областях стабілізувалась. COVID-показники повернулись в норму

"Червона" зона

Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувались показники. Раніше у МОЗ повідомили, що найближчим часом в Україні не буде "червоної" зони.

"Жовта" зона

Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області:

  1. Дніпропетровська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Львівська,
  6. Полтавська,
  7. Рівненська,
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Херсонська.
  11. Чернівецька,
  12. Донецька,
  13. Вінницька,
  14. Хмельницька,
  15. Закарпатська,
  16. Одеська,
  17. Київська,
  18. Житомирська,
  19. Сумська,
  20. Миколаївська,
  21. Чернігівська,
  22. Черкаська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли - 134.

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