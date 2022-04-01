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Ситуация в Киевской области: оккупанты удерживают Бучу, а Броварской район - минируют

Фото: Буча удерживается оккупантами, Броварской район заминирован (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 1 апреля, российско-оккупационные войска продолжают удерживать город Буча. При этом заминированы ряд населенных пунктов Броварского района, а в Вышгородском - гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Рашисты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение совместных колонн техники различного количества российского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были похищены российскими оккупантами во время временной оккупации территорий", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества.

"На временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов", - указано в пресс-центре.

Как отмечают в ОГА, мародерство и насилие оккупантами над гражданами Украины продолжается.

Наиболее опасные направления:

  • населенные пункты вдоль Житомирской трассы
  • Буча - Ворзель - Гостомель
  • Немешаево
  • Дмитриевская община
  • Макаровская община
  • север Вышгородского района
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодымерской общин.

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы

Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.

Бучанский район

  • Ситуация напряженная, но контролируемая.
  • Макаровская и Ирпенская общины - под контролем ВСУ
  • Гостомельська община - враг покинул поселок
  • Бучанская община - враг окопался
  • Много разрушенной инфраструктуры

Броварской район

  • Барышевская, Калитянская и Великодимерская общины - много минирований
  • Много разрушенной инфраструктуры

Вышгородский район

  • Иванковская, Дымерская и Полесская общины - гуманитарная катастрофа
  • Славутич - заблокирован

Напомним, в Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность - город до сих пор находится под оккупацией.

Добавим, недавно глава Киевской ОВА Александр Павлюк попросил не спешить с возвращением в Ирпень ведь враг заминировал весь город и постоянно обстреливает артиллерией.

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