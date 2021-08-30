Ситуация катастрофическая: оккупанты заявили о "мусорной проблеме" в Крыму

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированном полуострове сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора. Во многих городах и поселках Крыма контейнерные площадки переполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "администрацию" оккупантов .

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал Аксенов.

Он сообщил, что улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. "Местные власти" не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора.

Кроме того, был уволен руководитель предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается уборкой коммунальных отходов.