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Ситуація катастрофічна: окупанти заявили про "сміттєву проблему" в Криму

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Крим, Понеділок 30 серпня 2021 20:16
Ситуація катастрофічна: окупанти заявили про "сміттєву проблему" в Криму Фото: "глвав" Криму Сергій Аксьонов (facebook.com/aksenov_rk)
Автор: Валерія Поліщук

Підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на окупованому півострові склалася катастрофічна ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття. У багатьох містах і селищах Криму контейнерні майданчики переповнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "адміністрацію" окупантів.

"На жаль, на даний момент ситуація з прибиранням-катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав Аксьонов.

Він повідомив, що вулиці завалені сухими гілками і будівельним сміттям. "Місцева влада" не вживає заходів для прибирання та своєчасного вивезення сміття.

Крім того, був звільнений керівник підприємства "Кримекоресурси", яке займається прибиранням комунальних відходів.

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