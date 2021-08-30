Ситуація катастрофічна: окупанти заявили про "сміттєву проблему" в Криму

Підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на окупованому півострові склалася катастрофічна ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття. У багатьох містах і селищах Криму контейнерні майданчики переповнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "адміністрацію" окупантів .

"На жаль, на даний момент ситуація з прибиранням-катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав Аксьонов.

Він повідомив, що вулиці завалені сухими гілками і будівельним сміттям. "Місцева влада" не вживає заходів для прибирання та своєчасного вивезення сміття.

Крім того, був звільнений керівник підприємства "Кримекоресурси", яке займається прибиранням комунальних відходів.