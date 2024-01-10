Ситуація із житлом складна. У яких землях Німеччини ще приймають українців

Де ще приймають українських біженців у Німеччині та які умови у первинних пунктах прийому, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki .

У яке житло можуть поселити новоприбулих біженців

Держава організує біженцям з України житло та харчування, однак у перші місяці умови проживання можуть бути непростими. Поселити можуть як у квартиру, готель, так і в гуртожиток, колишній будинок для людей похилого віку, казарму, пристосований порожній гіпермаркет. Іноді – зі зручностями на вулиці. Також по сусідству можуть розміщувати біженців із інших країн.

"У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Якщо вам ніде жити, ви ніколи не залишитеся на вулиці, але маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста", – попереджають волонтери проекту.

Більшість біженців прибувають у первинні приймальні пункти (табори). Звідти людей розподіляють територією федеральної землі. Але у випадку перевиконання квот біженців можуть перенаправити на іншу землю.

"У вас є лише одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці вас не приймуть. Ви будете зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструєтеся або в яку будете направлені", – пояснюють uahelp.wiki.

Для переїзду в іншу землю буде потрібний спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, подружжя або неповнолітні діти.

Фото: Табір для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

У яких землях відкриті табори первинного прийому

У столиці Німеччини та у федеральних землях відкриті такі пункти прийому біженців з України:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти направляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав на власному автомобілі (немає паркування). Не приймають свійських тварин розміром більше за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у притулку на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах тварин не розміщують.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – можуть не прийняти біженців з України та відправити далі власним коштом. Цей табір не приймає із тваринами. За деякими даними, охорона не пускає до табору людей, які мають у паспортах канадські візи.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

приймальні пункти Ankerzentrum – перед виїздом варто дізнатися, де є вільні місця. Контакти: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, у Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрінгія:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Умови у всіх таборах первинного прийому приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.