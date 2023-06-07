Ситуація на фронті сьогодні 7 червня

Ворожі атаки

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - повідомили в Генштабі.

Там також зауважили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Галаганівка, Леонівка Чернігівської області;

Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області;

Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське - Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області та Ольгівського і Полтавки на Запоріжжі.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів:

Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області;

Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області;

міста Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.