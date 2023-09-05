Ситуація на фронті сьогодні 5 вересня

Українські військові продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку, знищили ворожий склад із боєприпасами та відбили атаку росіян під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області.

Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Веселий Гай Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Великомихайлівка, Нікополь, Добра Надія Дніпропетровської області, Новодарівка, Малинівка, Затишшя, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Сонячне Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 склад боєприпасів противника.