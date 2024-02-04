Ситуація на фронті сьогодні 4 лютого

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими військовими відбита атака противника поблизу Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 3 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

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