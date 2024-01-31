Ситуація на фронті сьогодні 31 січня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа й інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної обороною України знищено 14 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак окупантів у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак у районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

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