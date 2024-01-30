Ситуація на фронті сьогодні 30 січня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа й інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районах Серебрянського лісництво Луганської області й Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

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