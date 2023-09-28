Ситуація на фронті сьогодні 28 вересня

Ворожі атаки

Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 3 було знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий "шахед".

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка Чернігівської області; Бологівка, Кругляківка Харківської області; Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Ворожі втрати

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

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