Ситуація на фронті сьогодні 28 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Також ворог завдав шість ракетних та два авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбиди дві атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще пʼять атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив сім безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.