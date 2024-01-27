Ситуація на фронті сьогодні 27 січня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 8 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області. Також агресор завдав 4 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів біля Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурмів позицій українських військ.

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