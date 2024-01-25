Ситуація на фронті сьогодні 25 січня

Російські загарбники здійснили шість штурмів на позиції Збройних сил України на лівобережжі Дніпра. Проте вони виявилися безуспішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили пʼять атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки росіян поблизу Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили пʼять атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще чотири атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили три атаки росіян південно-східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ.

Втрати росіян

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по одному району зосередження особового складу противника.