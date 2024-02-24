Ситуація на фронті сьогодні 24 лютого

Атаки росіян

За даними Генштабу, загалом ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Іскрисківщина, Волфине, Попівка, Павлівка Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Нью-Йорк та Диліївка Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області.

Херсонський плацдарм

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника.