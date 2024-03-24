Ситуація на фронті сьогодні 24 березня

На фронті в Україні протягом доби було зафіксовано 52 бойових зіткнень. Найбільша кількість ворожих атак зберігається на Новопавлівському напрямку, а також російські окупанти продовжують проводити диверсійно-розвідувальну діяльність.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ 24 березня.

Російські обстріли

Загалом російські загарбники завдали 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Внаслідок ворожих атак є жертви та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах н.п. Перемога та Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 н.п., серед них Блешня Чернігівської області; Сорокине, Бачівськ, Старикове, Волфине, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку інтервенти наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ..

Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак російських інтервентів в районах н.п. Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах н.п. Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку бійці ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону українських захисників.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 н.п., серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку загарбники 2 рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

На Херсонському напрямку протягом доби інтервенти наступальних (штурмових) дій не вели.

Війська РФ здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню таких населених пунктів, як Козацьке, Понятівка Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 24 березня поінформували, що за минулу добу втрати ворога склали ще 990 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат росармії з початку повномасштабного вторгнення склала вже близько 436 750 солдатів.

Крім того, воїни ЗСУ знищили 24 танків, 28 бойових броньованих машин та 44 артсистем ворога.

Додамо, сьогодні в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що Сили оборони завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.