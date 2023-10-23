Ситуація на фронті сьогодні 23 жовтня

Ворожі атаки

Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 52 авіаційних ударів, здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Ободи, Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Плетенівка, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Орлівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Оріхова, Малої Токмачки, П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйпільське, Роботине, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Микільське, Придніпровське Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дар’ївка, Зеленівка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Втрати ворога

Підрозділами ракетних військ знищено 8 артилерійських засобів, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу ворога та уражено 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.