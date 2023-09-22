Ситуація на фронті сьогодні 22 вересня

Атаки росіян

Ворог завдав пʼять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Прогрес, Янжулівка Чернігівської області; Ободи, Кіндратівка, Миропільське, Степок, Покровка, Пожня Сумської області та Огірцеве, Плетенівка, Чугунівка, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 11 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар’їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Херсон, Микільське, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Надзвичайні події

У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби противника.

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