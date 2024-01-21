Ситуація на фронті сьогодні 21 січня

Російські загарбники здійснили шість безуспішних штурмів позицій Збройних сил України на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили пʼять атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили пʼять атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще девʼять атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти три рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Новотягинка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по девʼяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, трьох артилерійських засобах та одному засобу ППО противника.