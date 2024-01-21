Ситуация на фронте сегодня 21 января

Российские захватчики совершили шесть безуспешных штурмов позиций Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 59 боевых столкновения. Всего в течение суток враг нанес четыре ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении наши защитники отбили четыре атаки в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили пять атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты три раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили четыре атаки западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, трем артиллерийским средствам и одному средству ПВО противника.