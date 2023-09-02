Ситуація на фронті сьогодні 2 вересня

Атаки росіян

Протягом доби ворог завдав два ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Українське, Шалигине, Костянтинівка, Веселівка, Рясне, Грабовське Сумської області та Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе та Привілля Донецької області.

На Бахмутському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Тягинка, Херсон та Первомайське Херсонської області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати росіян

Авіація сил оборони протягом доби завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пʼять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

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