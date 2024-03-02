Ситуація на фронті сьогодні 2 березня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр, Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка - Луганської.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Упродовж минулої доби противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

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