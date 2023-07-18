Ситуація на фронті сьогодні 18 липня

Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі атаки

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак нажаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, постраждали Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Вовчанськ, Караїчне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Олександро-Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Плещіївка, Олександро-Шультине, Північне та Катеринівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під ворожим вогнем авіації, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області.

У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новоандріївка, Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районвх міста Мар’їнка та біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Веселий Гай та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізькоїї області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Преображенка та Білогір’я Запорізької області; Михайлівка, Новоберислав, Микільське, Інженерне, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Пострвждав і Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметнімсистеми залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

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