Ситуація на фронті сьогодні 17 жовтня

Українські бійці ведуть наступ на двох напрямках, відбили 12 атак окупантів під Куп'янськом і вразили п'ять пунктів управління РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 "шахедів".

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка, Тур'я, Грем'яч Чернігівської області; Баранівка, Соснівка, Шалигине, Голишівське, Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 7 атак біля Надії Луганської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Колодязі, Білогорівка, Спірне, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Нью-Йорка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили тут 5 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Степового Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили тут 17 атак ворога.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського, Рівнополя Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Качкарівка, Одрадокам'янка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.