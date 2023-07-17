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Ситуация на фронте сегодня 17 июля

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 07:10
Ситуация на фронте сегодня 17 июля Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия к югу от Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел.

Нанес авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Волшебное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.

Сегодня ночью, 17 июля, произошли взрывы на Крымском мосту. Известно о 2 погибших. На подъездах к мосту многокилометровые очереди.

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