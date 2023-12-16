Ситуація на фронті сьогодні 16 грудня

Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонської області. При цьому російські загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бологівка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізний Міст, Грем'ячка Чернігівської області; Нововасилівка, Хлібороб, Баранівка, Волфине, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Піщаного та Берестового Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Ковалівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили три атаки ворога східніше Тернів Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 - в районах Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив девʼять безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Антонівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.