Ситуація на фронті сьогодні 15 лютого

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила усю територію країни.

Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога поблизу Авдіївки і ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку оборонці надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної противника.

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