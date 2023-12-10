Ситуація на фронті сьогодні 10 грудня

Атаки росіян

Ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Клюси, Архипівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Кружок, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили пʼять атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Макіївки та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбито 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Новопокровське та Авдіївка Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції українських захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів в районі південно-східніше Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон; Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати росіян

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному складу боєприпасів російських окупантів.