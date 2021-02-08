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Ситуация на дорогах Киева: где затруднено движение

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 09:25
Ситуация на дорогах Киева: где затруднено движение Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Понедельник, 8 февраля начался в Киеве с пробок. В частности, существенно затруднено движение на мостах и на прилегающих к ним участках.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Ситуация на дорогах Киева: где затруднено движение

Фото: пробки в Киеве

На правом берегу города образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, бульваре Леси Украинки, проспекте Лобановского, бульваре Шевченко. Один большой затор – на Житомирском шоссе и проспекте Победы в направлении в центр.

На левом берегу значительные проблемы с трафиком на въездах на мосты и непосредственно на них. Также существенно затруднено движение на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, проспекте Бажана.

На въезде в Киев в Вишневом - большая пробка на улицах Стуса и Чорновила. Подобная ситуация и в Софиевской Борщаговке по улице Соборной. В Буче - огромный затор на улице Шевченко. В Броварах - затруднено движение на улице Киевской.

Напомним, на Украине с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, на дорогах гололед. В Киевской области значительный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-18 м / с. Температура -7-10 мороза.

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