Ситуация на дорогах Киева: где затруднено движение

Понедельник, 8 февраля начался в Киеве с пробок. В частности, существенно затруднено движение на мостах и на прилегающих к ним участках.

Фото: пробки в Киеве

На правом берегу города образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, бульваре Леси Украинки, проспекте Лобановского, бульваре Шевченко. Один большой затор – на Житомирском шоссе и проспекте Победы в направлении в центр.

На левом берегу значительные проблемы с трафиком на въездах на мосты и непосредственно на них. Также существенно затруднено движение на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, проспекте Бажана.

На въезде в Киев в Вишневом - большая пробка на улицах Стуса и Чорновила. Подобная ситуация и в Софиевской Борщаговке по улице Соборной. В Буче - огромный затор на улице Шевченко. В Броварах - затруднено движение на улице Киевской.