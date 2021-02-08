Ситуація на дорогах Києва: де ускладнено рух
Понеділок, 8 лютого розпочався в Києві із заторів. Зокрема, суттєво ускладнено рух на мостах та на прилеглих до них ділянках.
Про це свідчать дані карти Google Maps.
Фото: затори в Києві
На правому березі міста утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережно-Хрещатицькій, Жилянській, бульварі Лесі Українки, проспекті Лобановського, бульварі Шевченка. Один великий затор – на Житомирському шосе і проспекті Перемоги у напрямку в центр.
На лівому березі значні проблеми з трафіком на в’їздах на мости та безпосередньо на них. Також суттєво ускладнено рух на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Бажана.
На в'їзді в Київ у Вишневому – великий затор на вулицях Стуса і Чорновола. Подібна ситуація й у Софіївській Борщагівці на вулиці Соборній. В Бучі – величезний затор на вулиці Шевченка. У Броварах – ускладнено рух на вулиці Київській.
Нагадаємо, Україну від самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилась до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура -7-10 морозу.