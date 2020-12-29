Ситуация на Донбассе контролируемая, несмотря на вчерашнее усиление обстрелов

За прошедшие сутки, 28 декабря, боевики 13 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Водяное боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Они также применили беспилотник, который, после пересечения линии разграничения, украинская сторона остановила.

Также неподалеку от Пивденного боевики открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В частности, возле Чермалика противник также применил стрелковое оружие. В результате чего получил ранение украинский военный, его госпитализировали.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

С начала суток, 29 декабря, обстрелов не зафиксировано, ситуация на Донбассе контролируемая.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

Отметим, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.