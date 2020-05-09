Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз открывали огонь

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупационные силы применяли минометы

С начала текущих суток, 9 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы применяли против украинских военнослужащих запрещенное минскими соглашениями вооружение. Ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Так, вблизи Красногоровки и Опытного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, а в районе Широкино враг применял еще и стрелковое оружие. Украинские подразделения вблизи Хутора Вольного были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибров, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также вражеские обстрелы из минометов калибра 120 мм были зафиксированы рядом с Крымским, а по защитникам Новотошковского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм

Кроме того, в районе Орехового российско-оккупационные войска выпустили по подразделениям ООС противотанковую управляемую ракету.

"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", - добавили в штабе.

Напомним, 8 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе пострадали четверо украинских военнослужащих. Оккупационные войска 7 раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая при этом позиции Объединенных сил из запрещенного вооружения.