Ситуация в Днепропетровской области стабильная, враг не пересек границы региона

В настоящее время ситуация в Днепропетровской области стабильная и контролируемая. Враг не пересек границы региона.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко во время брифинга .

"Социальные учреждения, магазины, аптеки, больницы работают. Область – с теплом, водой, электричеством. Критическая инфраструктура функционирует стабильно. Руководители предприятий на рабочих местах", - сказал Резниченко.

Он добавил, что жители региона получают все социальные выплаты. Школы, профтехи, университеты - на дистанционном обучении. Количество общественного транспорта сокращено, потому что стало меньше пассажиров.

"Военные делают свое дело. Наша армия защищает границы региона. Призываю жителей области сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - подчеркнул Резниченко.

С 22:00 до 6:00 в регионе - комендантский час. Запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков.